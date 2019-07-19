Иркутские власти обратятся в суд из-за сюжета о губернаторе

Правительство Иркутской области намерено подать иск к "Первому каналу" из-за сюжета о главе региона Сергее Левченко. Об этом заявила его пресс-секретарь Ирина Алашкевич.

По ее словам, сюжет носит заказной характер. Более того, сказала она ИА "ИрСити", на сайте канала этого сюжета нет, он "транслировался только на нашу "орбиту".

Исковое заявление юристы правительства региона подготовят на следующей неделе.

"Первый канал" накануне визита в регион российского лидера Владимира Путина выпустил сюжет о работе Левченко и бизнесе его семьи.

Геннадий Зюганов резко раскритиковал данный сюжет. Он назвал его "чернухой" и "заказухой". "Чернушники" с "голубого экрана" ничего Левченко предъявить не могут, и в ход идёт явная заказуха", - написал лидер КПРФ в одной из соцсетей.

Источник фото: сайт правительства Иркутской области

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