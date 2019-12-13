Новому губернатору Иркутской области, правда, пока еще с приставкой "врио", назначенному на должность вчера вместо отправленного в отставку Сергея Левченко, 13 декабря президент присвоил звание генерал-полковника внутренней службы.
Указ о присвоении очередного звания опубликован на сайте Кремля:
"Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу", — сказано в документе.
Напомним, что вчера, 12 декабря, Игорь Кобзев был назначен на должность врио губернатора Приангарья сразу после того, как Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко.
Новому руководителю региона проблемы, в которые он погрузится сразу по прибытии в Иркутск, знакомы хорошо. Работая в МЧС России, он в 2013 году на Дальнем Востоке руководил ликвидацией паводка, в 2016-ом работал при взрывах газа в жилых домах, в 2018-ом — ликвидировал последствия авиакатастрофы Ан-148 в Московской области.
В ноябре 2019 его назначили замминистра МЧС. Кобзев выполнял функции главного госинспектора по пожарному надзору.
К слову, напомним, что вчера, 12 декабря, произошла смена власти еще в одном регионе РФ. Президентом был отстранен от должности губернатор ЕАО. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.