Врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено новое звание

Новому губернатору Иркутской области, правда, пока еще с приставкой "врио", назначенному на должность вчера вместо отправленного в отставку Сергея Левченко, 13 декабря президент присвоил звание генерал-полковника внутренней службы.

Указ о присвоении очередного звания опубликован на сайте Кремля:

"Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу", — сказано в документе.

Напомним, что вчера, 12 декабря, Игорь Кобзев был назначен на должность врио губернатора Приангарья сразу после того, как Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко.

Игорь Кобзев проблемы региона знает хорошо

Новому руководителю региона проблемы, в которые он погрузится сразу по прибытии в Иркутск, знакомы хорошо. Работая в МЧС России, он в 2013 году на Дальнем Востоке руководил ликвидацией паводка, в 2016-ом работал при взрывах газа в жилых домах, в 2018-ом — ликвидировал последствия авиакатастрофы Ан-148 в Московской области.

В ноябре 2019 его назначили замминистра МЧС. Кобзев выполнял функции главного госинспектора по пожарному надзору.

К слову, напомним, что вчера, 12 декабря, произошла смена власти еще в одном регионе РФ. Президентом был отстранен от должности губернатор ЕАО. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.