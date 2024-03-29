"Получили возможность исполнить долг". Призывники, достигшие 27 лет до 2024 года, переданы в запас

Генштаб ВС РФ отправил в запас призывников, достигших 27-летия до 2024 года

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Призывники, достигшие 27 лет до 1 января 2024 года, сняты с учета и переданы в запас, сообщил "Красной звезде" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"При этом граждане Российской Федерации, достигающие 27-летнего возраста в 2024 году, получили возможность исполнить конституционный долг и обязанность по защите Отечества", — сказал военный.

В 2023 году призывной возраст в России подняли до 30 лет (ФЗ от 04.08.2023 № 439-ФЗ). Нижняя граница осталась прежней — 18 лет. Ранее в Госдуме призывали поднять верхнюю планку до 50 лет.

Согласно ст. 25 ФЗ № 53 "О воинской обязанности и военной службе", призыву на военную службу подлежат граждане, не пребывающие в запасе. Призыв проводится дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее российские fpv-дроны вынудили сдаться в плен целую роту ВСУ.