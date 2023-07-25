В Госдуме выступили с инициативой поднять призывной возраст до 50 лет

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Депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что призывной возраст следует увеличить до 50 лет. Он отметил, что служить в армии должны все россияне.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Алексей Журавлёв уверен, что граждан РФ нужно учить защищать Родину "с детского сада".

Депутат рассказал, что сейчас на СВО служат мужчины средних лет. Они, по словам Журавлёва, неплохо справляются.

"Если ты принял для себя решение жить в России, другого пути быть не может", — объяснил представитель Госдумы.

Он подчеркнул, что учитывать возраст или семейное положение не следует при призыве на военную службу.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал изменение призывного возраста.

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