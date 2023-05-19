ИА "Промрейтинг" назвала главный недостаток московского климата по мнению жителей региона

1:10 Your browser does not support the audio element. Россия

Главная проблема проживания в Москве жители города отметили обилие грязи, по результатам опроса ИА "Промрейтинг" известно это эта причина набрала 45,5% голосов. На удивление, зимние морозы волнуют лишь 11,9% респондентов.

Фото: РИА Новости

"Грязь и слякоть отметил практически каждый второй (45,5%). С учетом того, что чистота на улицах по большей части зависит от того, как работают городские службы и местная власть, можно предположить, что уровень удовлетворенности регионом вырастет, если решить эту проблему".

Издание "Вести Подмосковья" также проинформировало читателей о том, как к климату региона москвичи относятся в целом: менее 20% опрошенных абсолютно довольны погодой, у 21% есть некоторые сомнения, а 8% - "точно недовольны".

Стоит отметить, что такое анкетирование прошло в период с 10 марта по 10 апреля текущего года. Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением квот по полу и возрасту.

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