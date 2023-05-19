Опрос: для 45% москвичей грязь является главным недостатком погодных условий региона

1:06 Your browser does not support the audio element. Россия

Треть опрошенных москвичей главной проблемой назвали обилие грязи на территории города: эта причина набрала 45,5% голосов. Как сообщает ИА "Промрейтинг", климат региона вызывает недовольства у большинства жителей, в частности, они недовольны малым количеством солнечных дней, обилием ледового покрытия и излишней облачностью.

Фото: Агентство "Москва"

На втором месте рейтинга находится причина излишнего "серого неба" — она набрала 42%, заветную бронзу забирает "обледенение" с результатом 29,5%. Еще 27,3% недовольны отсутствием поблизости моря.

Отмечается, что решение проблемы грызнях территорий можно решить только при помощи усовершенствования работы городских служб и местной власти.

Стоит отметить, что такое анкетирование прошло в период с 10 марта по 10 апреля текущего года. Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением квот по полу и возрасту.

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