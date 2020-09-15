Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что прошёл вакцинацию от коронавируса новейшим российским препаратом "Спутник V".

Чиновник отметил, что прививку перенёс "нормально".

"Я был одним из добровольцев, кто испытал на себе вакцину. Иммунитет устойчивый, бояться не надо этой прививки. Всё нормально, даже температура не повысилась. Так что, когда она придёт, не бойтесь", — пояснил Дегтярёв.