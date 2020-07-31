Президент России Владимир Путин подписал указ, который подразумевает раннее освобождение женщин из тюрьмы, которые беременны или имеют детей.
Отмечается, что желающим освободиться нужно отбыть одну четверть срока и иметь ребенка в возрасте до трех лет.
В документе уточняется, что под данное условие также попадают девушки, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".