Беременным преступницам сократят срок пребывания в тюрьме

Президент России Владимир Путин подписал указ, который подразумевает раннее освобождение женщин из тюрьмы, которые беременны или имеют детей.

Отмечается, что желающим освободиться нужно отбыть одну четверть срока и иметь ребенка в возрасте до трех лет.

В документе уточняется, что под данное условие также попадают девушки, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте.