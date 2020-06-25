Губернатор Калининградской области сорвал свадьбу

Жители Калининграда устроили свадебный банкет и попались на глаза губернатору. Праздник пришлось свернуть, а ресторан могут вовсе закрыть.

Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, всё вышло случайно.

"Губернатор ехал мимо, он не был гостем торжества", — пояснил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.

Увидев банкет, Антон Алиханов вышел из машины и потребовал прекратить праздник, так как это является нарушением. В области сейчас запрещены массовые мероприятия, да и рестораны должны быть закрыты.

Заведение, которое "попалось" на крупном нарушении, не называют. Однако в правительстве уточнили, что ресторан ждет проверка, его могут совсем закрыть.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Калининградская область постепенно снимает ограничения. Так, в регионе разрешили открыться летним верандам, восстановили плановую госпитализацию.

Кроме того, на поддержку туристической области выделено 100 миллионов рублей. Такое решение приняли региональные власти. Помощь получит малый и средний бизнес.