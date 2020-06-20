Пресс-служба правительства Калининградской области сообщила о возобновлении плановой госпитализации в медицинские стационары, которая была приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции.
"С 20 июня начинается плановая госпитализация граждан, ожидающих оперативное вмешательство по различным нозологиям. Система здравоохранения активно готовилась к этому, в том числе отрабатывались графики, медицинские бригады, маршрутизация", — говорится в сообщении.
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