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На поддержку туризма в Калининграде выделили 100 млн рублей

Туризм » Путешествия

Власти Калининградской области поддержат туристический бизнес в регионе.

"Наша область — одно из приоритетных направлений. Нам необходимо создать на своем рынке такие конкурентные предложения, чтобы российские граждане могли выбирать среди многих прочих вариантов именно наш комфортный и доступный отдых", — заявил губернатор Антон Алиханов.

Правительство области поможет компаниям малого и среднего бизнеса

В частности, на поддержку туристической сферы направят 100 млн рублей. Туристический бизнес сейчас должен активно заявляться на действующие программы поддержки предпринимателей, говорит Алиханов. Так, недавно началась выдача льготных займов на поддержку рынка труда.

"Это так называемая субсидия на рестарт, на запуск объектов малого и среднего предпринимательства. Выделенные средства можно будет направить на приобретение масок, перчаток для персонала, санитарную обработку всех помещений, то есть на поддержку необходимого эпидемиологического порядка", — пояснил губернатор.

Сообщается, что туристический сезон в регионе будет полностью открыт после отмены режима 14-дневного обязательного карантина для туристов, прилетающих в Калининград из других регионов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристический сезон в Калининградской области начнется в конце июня.

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