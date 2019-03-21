В пищеблоках детсадов Ямала нашли просрочку

В Ямало-ненецком автономном округе сотрудники прокуратуры обнаружили в пищеблоках двух детсадов и социального приюта для детей и подростков просроченные продукты. Оказалось, что журналы учета в этих учреждениях велись с нарушениями, кроме того, там не убирались складские помещения.

В отношении заведующих детсадов возбуждены дела об административном правонарушении, несколько должностных лиц получили дисциплинарные взыскания. Надзорное ведомство сообщает, что в настоящее время выявленные нарушения уже устранены.

Все три случая хранения в пищеблоках просроченной еды произошли в Красноселькупском районе, о чем представители прокуратуры сообщили главе муниципального образования.

Напомним, что обнаружение просроченных продуктов в школьной столовой китайского города Чэнду спровоцировало разгневанных родителей на массовые беспорядки. Ранее "Правда.Ру" сообщала, о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которым россияне за последние 10 лет стали реже сталкиваться с просроченными продуктами в магазинах.

Источник фото: Прокуратура Ямало-ненецкого автономного округа

Читайте также

Челябинским магазинам пригрозили штрафами за собирающих просрочку пенсионеров

В Муроме "Дискси" заплатит 400 тысяч рублей штрафа за торговлю просрочкой

Советский детсад — это лучшее, что можно было придумать для детей