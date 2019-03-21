В пищеблоках детсадов Ямала нашли просрочку.

В Ямало-ненецком автономном округе сотрудники прокуратуры обнаружили в пищеблоках двух детсадов и социального приюта для детей и подростков просроченные продукты. Оказалось, что журналы учета в этих учреждениях велись с нарушениями, кроме того, там не убирались складские помещения.
В отношении заведующих детсадов возбуждены дела об административном правонарушении, несколько должностных лиц получили дисциплинарные взыскания. Надзорное ведомство сообщает, что в настоящее время выявленные нарушения уже устранены.
Все три случая хранения в пищеблоках просроченной еды произошли в Красноселькупском районе, о чем представители прокуратуры сообщили главе муниципального образования.
Напомним, что обнаружение просроченных продуктов в школьной столовой китайского города Чэнду спровоцировало разгневанных родителей на массовые беспорядки. Ранее "Правда.Ру" сообщала, о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которым россияне за последние 10 лет стали реже сталкиваться с просроченными продуктами в магазинах.
Источник фото: Прокуратура Ямало-ненецкого автономного округа
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