Опрос: более трети россиян сталкивались с обманом в магазинах

37% россиян сталкивались в минувшем году с нарушениями их потребительских прав. Такими оказались результаты опроса, которые опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения 21 марта.

Чаще всего участники опроса жаловались на продажу просроченных товаров — с такой ситуацией сталкивались 47% респондентов. 40% граждан обратили внимание на продажу продуктов ненадлежащего качества, 26% — на необоснованное занижение цен.

Обвешивать и обсчитывать покупателей в российской торговой сети стали реже. Если в 2010 году с этими нарушениями сталкивались 46% участников опроса, то в 2018 году — 33%.

Российские потребители становятся более чувствительны некомпетентности работников торговли. В 2010 году на нее жаловались 20% респондентов, в 2018 — 32%

Также исследователи установили, что жители крупных городов обращают внимание на нарушение своих потребительских прав значительно чаще, чем сельское население.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о задержании мошенника, продававшего пассажирам поездов речной песок, выдавая его за красную икру.

Источник фото: mos.ru

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