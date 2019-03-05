Челябинским магазинам пригрозили штрафами за собирающих просрочку пенсионеров

В управлении Россельхознадзора по Челябинской области пригрозили штрафовать выбрасывающие продукты с истекшим сроком годности в дворовые мусорные баки сети продуктовых магазинов из-за того, что местные пенсионеры стали собирать просроченный товар. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

В ведомстве подчеркивают, что выбрасывать в мусор просроченные продукты запрещено в связи с принятым в 2011 году техническим регламентом Таможенного союза. По закону такие продукты должны храниться в специальных закрытых помещениях и подлежать строгому учету.

В областном Россельхознадзоре рекомендовали руководителям крупных торговых сетей усилить контроль за утилизацией просроченных продуктов. Нарушение закона грозит штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей, а также приостановлением деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Ранее в паблике "Типичный Челябинск" во "ВКонтакте" появились запись под названием "До чего страна докатилась" с фотографиями пенсионеров, достающих из мусорных баков выброшенные работниками магазинов просроченные продукты. Пользователи сети, обсуждавшие запись, выступили за официальную и бесплатную раздачу такой продукции малоимущим гражданам.

"Правда.Ру" сообщала о том, как в управлении Россельхознадзора по Саратовской области объяснили действия сотрудника ведомства, зачитавшего "приговор" санкционному сыру перед тем, как его сжечь.

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