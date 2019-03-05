Челябинским магазинам пригрозили штрафами за собирающих просрочку пенсионеров

В управлении Россельхознадзора по Челябинской области пригрозили штрафовать выбрасывающие продукты с истекшим сроком годности в дворовые мусорные баки сети продуктовых магазинов из-за того, что местные пенсионеры стали собирать просроченный товар. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
В ведомстве подчеркивают, что выбрасывать в мусор просроченные продукты запрещено в связи с принятым в 2011 году техническим регламентом Таможенного союза. По закону такие продукты должны храниться в специальных закрытых помещениях и подлежать строгому учету.
В областном Россельхознадзоре рекомендовали руководителям крупных торговых сетей усилить контроль за утилизацией просроченных продуктов. Нарушение закона грозит штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей, а также приостановлением деятельности предприятия на срок до 90 суток.
Ранее в паблике "Типичный Челябинск" во "ВКонтакте" появились запись под названием "До чего страна докатилась" с фотографиями пенсионеров, достающих из мусорных баков выброшенные работниками магазинов просроченные продукты. Пользователи сети, обсуждавшие запись, выступили за официальную и бесплатную раздачу такой продукции малоимущим гражданам.
"Правда.Ру" сообщала о том, как в управлении Россельхознадзора по Саратовской области объяснили действия сотрудника ведомства, зачитавшего "приговор" санкционному сыру перед тем, как его сжечь.
Читайте также: В Совфеде предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными
Канадские производители сигарет выплатят 17 млрд долларов компенсации курильщикам
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.