Плесень в школьной столовой спровоцировала беспорядки в китайском городе.

Несоблюдение санитарных норм работниками школьной столовой в китайском городе Чэнду побудило родителей школьников выйти на уличный протест. В акции участвовали несколько сотен человек, для ее прекращения полиции пришлось применить слезоточивый газ и задержать 12 участников.
Как сообщает сингапурское издание The Straits Times, один из родителей специально устроился работать в столовую после того, как дети начали регулярно жаловаться на боли в животе от школьной еды. Обнаружив на кухне столовой заплесневелое мясо и испорченные морепродукты, он сфотографировал эти нарушения и выложил снимки в интернет.
Школа, в которой повара развели такую антисанитарию, считалась одной из самых престижных в Чэнду. Происшествие побудило городские власти начать расследование, а школьную администрацию — приступить к поискам другой кейтеринговой компании для организации питания детей.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России обсуждается идея внедрения единого стандатра организации школьного питания.
Источник фото: wikimedia. org
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