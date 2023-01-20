В театрах Москвы проходят проверки после увольнения Назарова из МХТ им. Чехова

Увольнение актёра Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой из МХТ им. Чехова активно обсуждается в Сети и театральных кулуарах. Известно, что его причиной стала критика актёров СВО на Украине.

Перед новогодними праздниками Назаров дал большое интервью. В нём он чётко обозначил свою позицию относительно украинского конфликта и намекнул, что многие из его коллег так же не поддерживают спецоперацию.

Как пишет издание "Комсомольская правда", это и стало последней каплей для худрука МХТ им. Чехова Константина Хабенского. Сначала он предложил Назарову и Васильевой уйти по собственному желанию, а после их отказа уволил знаменитостей сам.

Инцидент во МХАТе также инициировал проверки в ряде московских театров. Комиссия Минкульта проверила кадровую и трудовую дисциплину. Особое внимание уделялось актёрам, которые ушли в продолжительный творческий отпуск.