Актриса Чулпан Хаматова замерзла во время своего спектакля в США

Сбежавшая из РФ актриса Чулпан Хаматова пожаловалась на некомфортные условия работы на американской театральной сцене.

В интервью Ксении Чабаненко - автору YouTube-канала Tekiz — Хаматова рассказала, как накануне выступила в Сан-Франциско в рамках гастролей спектакля "Орфей".

Артистка отметила теплый прием зрителей, но возмутилась пронизывающим холодом на сцене.

"Люто работали кондиционеры. Было страшно, что голос от холода будет дрожать", — заявила Хаматова.

После начала СВО на Украине актриса приняла решение эмигрировать в Латвию.

Сейчас Хаматова живет в элитном поселке под Ригой, учит латышский язык и работает в Новом рижском театре. Чулпан неоднократно признавалась, что ей сложно адаптироваться к новой жизни. Однако от возвращения на родину артистка категорически отказывается.