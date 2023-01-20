Сбежавшая из РФ актриса Чулпан Хаматова пожаловалась на некомфортные условия работы на американской театральной сцене.
В интервью Ксении Чабаненко - автору YouTube-канала Tekiz — Хаматова рассказала, как накануне выступила в Сан-Франциско в рамках гастролей спектакля "Орфей".
Артистка отметила теплый прием зрителей, но возмутилась пронизывающим холодом на сцене.
"Люто работали кондиционеры. Было страшно, что голос от холода будет дрожать", — заявила Хаматова.
После начала СВО на Украине актриса приняла решение эмигрировать в Латвию.
Сейчас Хаматова живет в элитном поселке под Ригой, учит латышский язык и работает в Новом рижском театре. Чулпан неоднократно признавалась, что ей сложно адаптироваться к новой жизни. Однако от возвращения на родину артистка категорически отказывается.
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