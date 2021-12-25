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Боярский возмутился грубости дизайнера Артемия Лебедева

Культура

Актёр Михаил Боярский не смог сдержать эмоций, видя, как разворачивается скандал вокруг отношения дизайнера Артемия Лебедева с представителями правоохранительных органов. Своим мнением по поводу происходящего артист поделился с NEWS.ru.

Боярский возмутился грубости дизайнера Артемия Лебедева

Блогер Артемий Лебедев ранее опубликовал сомнительный пост относительно того, что созерцание мощей святых является "тупостью", причислив к ним в том числе Мавзолеи Ленина, Мао и Ким Ир Сена. СК РФ принял решение проверить эту публикацию. Когда Лебедев узнал об этом, он в грубой форме, с использованием нецензурной лексики, послал представителей СК в известное место.

Боярский отреагировал на это, предложив Лебедеву самому отправиться туда, куда он "послал" правоохранителей.

"Я с не хотел бы общаться, мне совершенно наплевать на него. Пускай он идет в то самое место, куда послал Следственный комитет. Что касается меня — я христианин, православный и соблюдаю то, что чтили мои деды, прадеды и родители, так что мне с ним не по пути. А он себе вырыл удачное место для дискуссий, я туда не пойду", — возмутился Боярский.

Ранее Следственный комитет инициировал проверку, касающуюся высказывания блогера, которое, предположительно, нарушает свободу совести и вероисповедания.

 

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Святые мощи Артемия Лебедева | СК проверяет дизайнера за скандальный пост
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Сергей Каргашин
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