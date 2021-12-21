Слова российского дизайнера Лебедева о мощах проверят на предмет оскорбления

Российский дизайнер Артемий Лебедев грубо высказался о мощах святых. Зампредседатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призывает проверить его на предмет оскорбления чувств верующих.

"Исходя из существующего по российскому законодательству запрета оскорблять чувства верующих людей, убеждён, что сказанное блогером Артемием Лебедевым преступно и нравственно неприемлемо", — написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.

18 декабря Лебедев негативно высказался о мощах святых, в том числе Сергия Радонежского.

"При жизни все святые были обычными алкашами и разной степени крупности начальством. Почему выстраиваются очереди приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского?", — написал Лебедев.

Кипшидзе отмечает, что Радонежский — это тот, кого можно назвать отцом российской государственности. По его мнению, благодаря ему Русь избавилась от зависимости и обрела суверенитет.

"Это было известно даже безбожной власти, которая не посмела разрушить Троице-Сергиеву Лавру или уничтожить мощи святого. Но это неизвестно Лебедеву, видимо, совершенно потерявшего связь с историей государства, в котором он живёт и издевающегося над его культурой", — написал Кипшидзе.

Он надеется, высказывания Лебедева вызовут реакцию, предусмотренную российским законодательством.

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