Сегодня утром в Москве проходит траурная церемония прощания с Петром Мамоновым

Российский музыкант и лидер культовой группы "Звуки Му", а также актёр и телеведущий Пётр Мамонов скончался 15 июля от последствий заражения коронавирусом. Сегодня утром в Москве проходит церемония прощания с артистом.

С 9-00 часов утра рядом с Даниловским монастырём начали собираться желающие проститься с Петром Мамоновым. Среди пришедших родственники, коллеги по творчеству и преданные поклонники.

Далее траурная процессия двинется к месту захоронения музыканта на кладбище подмосковного города Верея, где музыкант прожил последние 20 лет.

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