Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем

СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель - Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса, которое гласит, что исполнитель должен выступать с песней из своего репертуара. Заявленная на конкурс композиция не должна быть исполнена до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.
Однако песня Arcade, с которой выступал представитель Нидерландов была опубликована им на YouTube еще в 2017 году.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что представитель России на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев занял третье место, получив 369 баллов.
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