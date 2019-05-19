Лазарев занял третье место в "Евровидении-2019"

Представитель Российской Федерации на конкурсе "Евровидение--2019" Сергей Лазарев занял третье место, получив 369 баллов от жюри и зрителей. Российский певец выступал с песней Scream, написанной греческим композитором Димитрисом Контопулосом совместно с Филиппом Киркоровым.
Сам Лазарев признался, что очень доволен результатом, и считает, что достойно представил свою страну на международном конкурсе.
"Я остался очень доволен своим выступлением в финале. Такого же мнения придерживается и моя команда. Финальное выступление стало самым ярким за весь конкурс, я выступил эмоциональнее, собраннее, ярче. Была и усталость и волнение, но они не помешали показать достойный результат", - рассказал Сергей Лазарев.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о старте "Евровидения-2019" в Тель-Авиве. Сергей Лазарев рассказал журналистам, что израильские власти делают все возможное для обеспечения безопасности участниками и зрителям конкурса.
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