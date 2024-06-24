Опасные ошибки педикюра: как неправильный гель-лак вредит ногтям и коже

Подолог Шевцова рассказала, какие ошибки мастеров педикюра могут навредить здоровью

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подолог Валентина Шевцова рассказала об опасных последствиях неправильного использования гель-лака и ошибок при его снятии. Основная проблема — нанесение одинакового гель-лака на ногти рук и ног, что недопустимо, так как составы должны быть разными. Для ногтей на ногах используются более мягкие покрытия, тогда как жесткие гель-лаки для рук могут привести к отслаиванию ногтя и развитию грибковых инфекций.

Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com is licensed under CC BY 2.0.

Кислотная база под гель-лак сушит ногтевую пластину, что вызывает её деформацию, особенно на ногах. Для педикюра следует использовать специальные мягкие составы, но многие мастера пренебрегают этим, экономя на материалах.

Нанесение гель-лака на ногти, пораженные грибком, блокирует доступ лекарств и создает благоприятные условия для размножения инфекции. Покрытие также противопоказано при подногтевых гематомах, так как дополнительная нагрузка может привести к отслоению ногтя.

Важно следить за работой мастера при снятии покрытия. Неправильное использование фрезы может привести к пропилам, которые истончают ногтевую пластину, что вызывает её расслаивание и трещины. Глубокое снятие кожи на пятках также нежелательно, так как это приводит к её быстрому растрескиванию и утолщению.