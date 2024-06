Опасные ошибки педикюра: как неправильный гель-лак вредит ногтям и коже

Подолог Валентина Шевцова рассказала об опасных последствиях неправильного использования гель-лака и ошибок при его снятии. Основная проблема — нанесение одинакового гель-лака на ногти рук и ног, что недопустимо, так как составы должны быть разными. Для ногтей на ногах используются более мягкие покрытия, тогда как жесткие гель-лаки для рук могут привести к отслаиванию ногтя и развитию грибковых инфекций.

Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com is licensed under CC BY 2.0.