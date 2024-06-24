Опасные ошибки педикюра: как неправильный гель-лак вредит ногтям и коже

Подолог Валентина Шевцова рассказала об опасных последствиях неправильного использования гель-лака и ошибок при его снятии. Основная проблема — нанесение одинакового гель-лака на ногти рук и ног, что недопустимо, так как составы должны быть разными. Для ногтей на ногах используются более мягкие покрытия, тогда как жесткие гель-лаки для рук могут привести к отслаиванию ногтя и развитию грибковых инфекций.
Кислотная база под гель-лак сушит ногтевую пластину, что вызывает её деформацию, особенно на ногах. Для педикюра следует использовать специальные мягкие составы, но многие мастера пренебрегают этим, экономя на материалах.
Нанесение гель-лака на ногти, пораженные грибком, блокирует доступ лекарств и создает благоприятные условия для размножения инфекции. Покрытие также противопоказано при подногтевых гематомах, так как дополнительная нагрузка может привести к отслоению ногтя.
Важно следить за работой мастера при снятии покрытия. Неправильное использование фрезы может привести к пропилам, которые истончают ногтевую пластину, что вызывает её расслаивание и трещины. Глубокое снятие кожи на пятках также нежелательно, так как это приводит к её быстрому растрескиванию и утолщению.
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