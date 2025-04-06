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Mercedes GLK на вторичке: подводные камни, о которых не расскажут при покупке

2:24
Авто

Если вы рассматриваете покупку Mercedes-Benz GLK (поколения X204, 2008-2015 гг.) с пробегом, важно знать, какими достоинствами и недостатками обладает этот компактный кроссовер на базе платформы C-класса (W204).

Mercedes GLK
Фото: commons.wikimedia.org by HombreDHojalata, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Mercedes GLK

Кузов и электрика

У автомобилей, выпущенных до 2010 года, нередко возникают проблемы с электросистемой. Иногда требуется полная замена проводки и перепрошивка блока управления. Также владельцы жалуются на протечки бачка омывателя и неисправности нагревательного элемента. Зимой возможны сбои в работе электроприводов зеркал, а лобовое стекло часто трескается при перепадах температур.

Двигатели

GLK комплектовался как бензиновыми, так и дизельными моторами. Бензиновые двигатели семейства M274, знакомые по другим моделям Mercedes, рассчитаны примерно на 220 000 км, хотя на практике могут проходить и более 300 000 км. Однако у них есть слабые места, требующие раннего вмешательства.

Трансмиссия

Автомобиль оснащается 7-ступенчатой автоматической коробкой передач 7G-Tronic, которая считается надёжной при условии регулярного обслуживания. Масло в коробке рекомендуется менять каждые 60 000 км, чтобы избежать проблем с гидроблоком и электроникой.

Подвеска и управление

GLK обеспечивает комфортную езду, однако рулевое управление может показаться менее отзывчивым по сравнению, например, с BMW X3. Подвеска надёжная, но со временем требует замены изношенных компонентов.

Интерьер

Качество материалов в салоне — на высоком уровне, но с возрастом возможно появление скрипов и износа отделки, особенно при активной эксплуатации.

Mercedes-Benz GLK — прочный и надёжный кроссовер, который при должном уходе прослужит долгие годы. Перед покупкой важно провести полную диагностику — особое внимание стоит уделить состоянию электрики, трансмиссии и сервисной истории двигателя. Своевременное обслуживание — ключ к долгой и беспроблемной эксплуатации этого автомобиля.

Уточнения

Mercedes-Benz GLK-класс (ориг. GLK-Klasse, от Geländewagen Luxus Kompaktklasse) — серия люксовых компактных кроссоверов немецкой торговой марки Mercedes-Benz, основанная на универсале S204 C-класса.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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