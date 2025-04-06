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Бизнесу нужны кадры по информационной безопасности: как это меняет экономику IT-сектора

Экономика

Спрос на специалистов в области информационной безопасности (ИБ) растет в бизнес-среде

Клавиатура ноутбука
Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Клавиатура ноутбука

Генеральный директор ООО "РТК Софт Лабс" Евгений Семенов отметил, что за последние три года спрос на ИБ-специалистов значительно превысил их количество на рынке труда, что приводит к увеличению зарплатных ожиданий соискателей. Прогнозируется, что к 2026 году зарплаты senior-специалистов в крупных компаниях могут превышать миллион рублей в месяц, пишет Газета.Ru.

Семена также подчеркнул, что область информационной безопасности является нишевой и требует базового математического образования. Однако в России недостаточно образовательных учреждений, способных подготовить специалистов нужного уровня.

В связи с этим многие компании начинают самостоятельно обучать специалистов. Крупные технологические фирмы создают курсы по ИБ, обучая как своих сотрудников, так и перспективных кандидатов, не входящих в штат.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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