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Пасха в Греции: скрытые уголки, которые превратят ваше путешествие в сказку

1:16
Туризм

Весна — идеальное время для путешествий, особенно если вы ищете атмосферу тишины, красоты и подлинных традиций.

пляж на полуострове Халкидики, Греция
Фото: commons.wikimedia by Sprint28, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пляж на полуострове Халкидики, Греция

В деревнях недалеко от Салоник пасхальные дни превращаются в настоящую сказку: каменные дома, аромат леса, древние церкви и живое наследие. Эти уголки Греции словно оживают, приглашая вас в мир, где природа и вера переплетаются.

Афиссос — уютный уголок у залива Пагаситикос с живописными улочками, балконами и благочестивой церковью Панагии.

Святой Лаврентий на склонах Пелиона пленяет своей архитектурой и духовной атмосферой у одноимённой церкви.

Палеос Пантелеймонас, расположенный у подножия Олимпа, переносит в прошлое: старинные дома, вымощенные дорожки и Пасха в церкви Святого Пантелеймона.

Нимфея — это горная свежесть, хвойные леса и пасхальные службы в церкви Святого Николая.

Арнайя на Халкидиках восхищает своим историческим обликом и праздниками у церкви Святого Стефана.

Архангел в горах Холомонтас — для тех, кто ценит уединение, грибы, таверны и камерную духовную атмосферу.

Уточнения

Халкидики́ также Халкидо́нский полуо́стров, также Халкидика (греч. Χαλκιδική) — полуостров на северо-востоке Греции, на северном побережье Эгейского моря. Административно является основной частью периферийной единицы Халкидики в периферии Центральная Македония.

Сало́ни́ки (Фессалони́ки, греч. Θεσσαλονίκη [θɛsalɔˈnikʲi]) — город Греции, который является вторым по численности населения, историческому, экономическому и культурному значению в стране.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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