Проблемы с поведением у собак: что нужно знать каждому владельцу

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваша собака стала вести себя странно или агрессивно, причин может быть множество. От медицинских проблем до ошибок в воспитании — собачье поведение зависит от целого ряда факторов. Владимир Голубев, кинолог, рассказал о том, что может быть причиной таких изменений и как с ними бороться.

Фото: commons.wikimedia.org by Misty721, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пудель

Почему собаки начинают вести себя плохо: основные причины по мнению кинолога

Одной из самых распространённых причин изменения поведения является болезнь или травма. Когда питомец внезапно начинает вести себя агрессивно или беспокойно, это может быть связано с физическим недомоганием. В таких случаях важно как можно скорее обратиться к ветеринару, чтобы исключить заболевания. Также если поведение собаки меняется с самого начала жизни, может быть полезно проверить её нервную систему на наличие врождённых поражений.

Разлука с хозяином

Не менее важной причиной проблемного поведения является стресс, вызванный разлукой с владельцем. Собака может начать портить вещи или проявлять агрессию, чтобы выразить своё недовольство. Такой тип поведения можно скорректировать, но в некоторых случаях рецидивы возможны, особенно если причина стресса остаётся неустранённой.

Ошибки в воспитании

Не стоит забывать, что многие проблемы с поведением собак начинаются с ошибочных реакций владельцев. Например, если собака однажды прогнала кошку с участка и получила за это поощрение, она может воспринимать это как норму и начать агрессировать к другим животным. Изменить такую установку очень сложно, и часто потребуется много времени и усилий.

Возрастные особенности

Проблемы в поведении могут возникать в разные периоды жизни собаки. Щенячий возраст - это период активного познания мира, когда собака может быть особенно непослушной. Однако перемены в поведении могут случаться и в зрелом возрасте, когда собака взрослеет и сталкивается с новыми вызовами.

Основной вывод, который делает Голубев, заключается в том, что для корректировки проблемного поведения важно учитывать все эти факторы. От своевременного обращения к ветеринару до правильного воспитания — каждый момент может сыграть важную роль в улучшении поведения вашей собаки.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



