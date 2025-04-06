Секрет малиновых гигантов: что сыплют под кусты опытные дачники

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы малина радовала не мелкими ягодами, а по-настоящему щедрым урожаем, за ней нужен не только уход, но и питание — и желательно не из дорогого магазина. Оказывается, полезным удобрением может стать… обычный крахмал. Он насыщает растение глюкозой и помогает формировать более крупные и сочные плоды. Причём использовать его можно в любой фазе роста — от пробуждения до созревания ягод.

Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина красная

Как действует крахмал

Крахмал не просто добавляет "сладости" в почву. Он:

улучшает структуру земли;

активирует полезные микроорганизмы;

помогает усваивать другие удобрения;

стимулирует рост и формирование завязей.

Два способа применения

1. В сухом виде

Рассыпьте немного крахмала вокруг каждого куста в приствольной зоне, предварительно удалив сорняки и рыхлую мульчу. Затем полейте водой, чтобы средство проникло в грунт.

2. В виде раствора

Разведите 100 г крахмала в 1 литре горячей воды, тщательно размешайте. После остывания добавьте ещё 3 литра холодной воды. Полученный раствор вылейте под куст. Он впитывается быстрее и действует эффективнее.

Оба варианта работают мягко, но результат будет заметен: ягоды станут крупнее, вкус — насыщеннее, а сами кусты — сильнее.

Использовать крахмал можно в течение всего сезона. Это абсолютно безопасно и подходит даже для органического земледелия.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

