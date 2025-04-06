Секрет малиновых гигантов: что сыплют под кусты опытные дачники

Чтобы малина радовала не мелкими ягодами, а по-настоящему щедрым урожаем, за ней нужен не только уход, но и питание — и желательно не из дорогого магазина. Оказывается, полезным удобрением может стать… обычный крахмал. Он насыщает растение глюкозой и помогает формировать более крупные и сочные плоды. Причём использовать его можно в любой фазе роста — от пробуждения до созревания ягод.
Крахмал не просто добавляет "сладости" в почву. Он:
улучшает структуру земли;
активирует полезные микроорганизмы;
помогает усваивать другие удобрения;
стимулирует рост и формирование завязей.
1. В сухом виде
Рассыпьте немного крахмала вокруг каждого куста в приствольной зоне, предварительно удалив сорняки и рыхлую мульчу. Затем полейте водой, чтобы средство проникло в грунт.
2. В виде раствора
Разведите 100 г крахмала в 1 литре горячей воды, тщательно размешайте. После остывания добавьте ещё 3 литра холодной воды. Полученный раствор вылейте под куст. Он впитывается быстрее и действует эффективнее.
Оба варианта работают мягко, но результат будет заметен: ягоды станут крупнее, вкус — насыщеннее, а сами кусты — сильнее.
Использовать крахмал можно в течение всего сезона. Это абсолютно безопасно и подходит даже для органического земледелия.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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