Гречка по-советски: кулинарный минимализм с характером

В СССР гречка была не просто гарниром — она была символом простоты, пользы и сурового кулинарного минимализма.
Её ели в детских садах, школах, столовых, армии, поездах и дома. Без заморочек, без соусов и специй — только вода, соль, немного масла и максимум пользы.
Она не пыталась быть вкуснее, чем есть. Она просто была гречкой с характером.
Как готовили гречку в СССР
Иногда — с подливкой, реже — с тушёнкой. Но бывало и сама по себе.
С чем её ели
Почему гречка — это круто
Гречка по-советски — это про то, как из одного стакана крупы можно было накормить семью. Про времена, когда вкус определялся не специями, а простотой и теплом домашней кухни.
Сегодня её можно готовить с соусами, грибами и мясом — но "советские" помнят: гречка с маслом и подливой — уже праздник.
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