Когда лень сильнее мотивации: тренировки, которые ты точно осилишь

3:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Даже если душа просит сериальчик и плед, а тело — внимания, всё ещё не всё потеряно. Эти тренировки можно делать лёжа, сидя или почти не шевелясь. Идеальны для тех, кто любит комфорт, но всё-таки хочет быть в форме.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний фитнес

Лень 10 из 10: растяжка и миофасциальный релиз

Целый час на коврике в обнимку с мягким роликом, плавные позы и дыхание как на йоге для котов. Flex Fit — это не тренировка, это терапия. Работает на гибкость и снимает стресс. Встаёшь с занятия — будто из спа.

Лень 9 из 10: вальяжное плавание

Плывёте не к медалям, а к удовольствию. Никакой гонки — просто растяжка, релакс и ныряние, будто вы на курорте. Бонус: вы снимаете нагрузку с суставов и улучшаете кровообращение, даже не вспотев.

Лень 8 из 10: йога без напряжения

Можно, конечно, впасть в асану воина, но зачем, если есть мягкая практика с дыханием и шавасаной под пледом? Польза остаётся: улучшается осанка, уходит тревожность, приходит дзен. Особенно хороша в дождливый день.

Лень 7 из 10: горизонтальный велотренажёр

Почти как шезлонг с педалями. Можно читать, смотреть сериал и болтать по телефону. Главное — не забывать крутить, чтобы тренажёр не отключился. Кардио? Да. Стресс? Нет.

Лень 6 из 10: силовая прогулка по залу

Два подхода, три зевка, один селфи в зеркале. Минимальные веса, максимум покоя. Такое занятие — не для результата, а для совести. Но мышцы всё же скажут вам спасибо.

Лень 5 из 10: пилатес в группе

Если лень, можно раствориться в коврике позади колонны. Или имитировать включённость, не сильно напрягаясь. Но даже полуленивый пилатес подтягивает пресс, спину и глубинные мышцы. Главное — держать лицо серьёзным.

Лень 4 из 10: ходьба на дорожке

Скорость — черепашья, наклон — нулевой. В наушниках — сериал, в голове — отпуск. Вроде бы просто ходьба, но калории всё равно утекают. Профит без пота.

Лень 3 из 10: аквааэробика

Кажется, легко? Попробуйте через воду двигать руками и ногами — мышцы скажут своё веское слово. А ещё надо надеть купальник. Но в остальном — весело, мягко и без перегрузок.

Лень 2 из 10: танцы без напряга

Если вы на contemporary или strip-пластике — можно и не двигаться, а просто "чувствовать музыку". Главное — не попасть в первую линию. А если повезёт с преподавателем, половину занятия займёт разбор движений.

Лень 1 из 10: групповой ABS

Да, придётся напрячь пресс. Но всё лежа! Уроки на мышцы живота и спины редко требуют вставания. А значит — это идеальный вариант для тех, кто хочет "немного" потренироваться и не потратить на это ни шагу.

Мораль

Даже если вы на пике лени, это не повод совсем отказываться от движения. Дайте себе шанс полюбить спорт… лёжа на коврике. Начните с простого — а там, глядишь, и штангу потянете. Или хотя бы селфи с ней.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

