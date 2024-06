Медицинский педикюр: когда стоит обратиться к специалисту

Медицинский педикюр — это медицинская процедура, направленная на лечение и восстановление здоровья стоп и ногтей, в отличие от салонного педикюра, ориентированного на эстетические цели. Врач-подолог использует специальное оборудование, которое не доступно в салоне красоты, что позволяет ему эффективно справляться с такими проблемами, как вросшие ногти, стержневые мозоли и грибок.

Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com is licensed under CC BY 2.0.