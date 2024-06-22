Медицинский педикюр: когда стоит обратиться к специалисту

Моменты, когда следует обратиться к медицинскому педикюру

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Медицинский педикюр — это медицинская процедура, направленная на лечение и восстановление здоровья стоп и ногтей, в отличие от салонного педикюра, ориентированного на эстетические цели. Врач-подолог использует специальное оборудование, которое не доступно в салоне красоты, что позволяет ему эффективно справляться с такими проблемами, как вросшие ногти, стержневые мозоли и грибок.

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Процедура особенно важна для пациентов с сахарным диабетом, ожирением или кожными заболеваниями, такими как экзема и псориаз. Ревматоидный полиартрит также является показанием для медицинского педикюра из-за формирования жестких натоптышей.

Отличие от салонного педикюра заключается не только в использовании специального оборудования, но и в основной цели — лечении и восстановлении здоровья ногтей и кожи стоп. Это снижает риск повреждений кожи благодаря профессиональному подходу врача с медицинским образованием.

Однако есть и противопоказания, такие как повышенная чувствительность кожи, аллергические реакции в обострении и определенные заболевания внутренних органов, которые следует учитывать перед проведением процедуры.