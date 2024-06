Безопасная детская косметика: шесть вредных компонентов, которые стоит избегать

Детская косметика должна быть безопасной и подходящей для нежной детской кожи. Прежде чем разрешить детям использовать косметические продукты, важно внимательно изучить их состав. Рекомендуется выбирать продукты, которые специально предназначены для детей, как указано на яркой упаковке с надписями "для детей", "детский", "без слез" и тому подобные. Важно избегать следующих шести компонентов в составе косметики для детей:

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.