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Безопасная детская косметика: шесть вредных компонентов, которые стоит избегать

Шесть компонентов, которые не следует использовать в косметических продуктах

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Детская косметика должна быть безопасной и подходящей для нежной детской кожи. Прежде чем разрешить детям использовать косметические продукты, важно внимательно изучить их состав. Рекомендуется выбирать продукты, которые специально предназначены для детей, как указано на яркой упаковке с надписями "для детей", "детский", "без слез" и тому подобные. Важно избегать следующих шести компонентов в составе косметики для детей:

Шесть компонентов, которые не следует использовать в косметических продуктах
Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.
  • Парабены, которые являются консервантами и могут быть вредными для кожи.
  • Изотиазолмоны, известные своей способностью вызывать кожные высыпания и аллергические реакции.
  • Отдушка, которая может содержать ингредиенты, вызывающие раздражение кожи или нарушение гормонального баланса.
  • Ретинил пальмитат и другие ретиноиды, которые могут быть несовместимы с воздействием солнечных лучей.
  • Тальк, в котором могут содержаться остаточные количества асбеста, известного как канцерогенный материал.
  • Формальдегид и его производные, которые могут вызывать аллергические реакции и повышенную чувствительность кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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