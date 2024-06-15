Безопасная детская косметика: шесть вредных компонентов, которые стоит избегать

Шесть компонентов, которые не следует использовать в косметических продуктах

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Детская косметика должна быть безопасной и подходящей для нежной детской кожи. Прежде чем разрешить детям использовать косметические продукты, важно внимательно изучить их состав. Рекомендуется выбирать продукты, которые специально предназначены для детей, как указано на яркой упаковке с надписями "для детей", "детский", "без слез" и тому подобные. Важно избегать следующих шести компонентов в составе косметики для детей:

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.

Парабены, которые являются консервантами и могут быть вредными для кожи.

Изотиазолмоны, известные своей способностью вызывать кожные высыпания и аллергические реакции.

Отдушка, которая может содержать ингредиенты, вызывающие раздражение кожи или нарушение гормонального баланса.

Ретинил пальмитат и другие ретиноиды, которые могут быть несовместимы с воздействием солнечных лучей.

Тальк, в котором могут содержаться остаточные количества асбеста, известного как канцерогенный материал.

Формальдегид и его производные, которые могут вызывать аллергические реакции и повышенную чувствительность кожи.