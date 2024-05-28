Фитнес в постели: простые упражнения для подготовки к лету с Сиваевой

Упражнения, которые можно выполнять для снижения веса прямо в постели

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие из-за нехватки времени отказываются от подготовки к лету, однако совместно с фитнес-гуру Александрой Сиваевой мы предлагаем несколько простых упражнений, которые можно выполнять прямо в постели.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Сначала наш сет для похудения начинается со скручиваний. В этом упражнении, оставаясь лежащими, сгибаем ноги в коленях с ногами на постели. Затем соединяем руки за головой и поднимаем корпус, тянемся локтями к противоположным коленям. Упражнение следует повторять как минимум три раза в каждую сторону для коррекции талии.

Затем переходим к шагам в воздухе. Продолжая оставаться на спине, сгибаем ноги в коленях и поднимаем правую ногу, медленно опуская ее на кровать. Повторяем с другой ногой. Эти шаги помогают привести в тонус мышцы бедра и икры и рекомендуется выполнять их как минимум 10 раз.

Третье упражнение — волны, направленное на работу с мышцами пресса. Лежа на спине, сгибаем колени под прямым углом. Правая рука на животе, левая на груди. Делаем вдох, чтобы грудная клетка максимально округлилась, выдыхаем, чтобы округлился живот, воссоздавая движение волн. Рекомендуется повторять упражнение 7 раз для эффективной работы с мышцами пресса.

Наконец, упражнение "Ноги вверх на боку" направлено на избавление от нежелательного "галифе". Лежа на боку, тянем вперед ногу. Одна рука упирается в кровать локтем, другая лежит на бедре. Повышение нагрузки можно достичь, взяв спортивную резинку и разместив ее на середине икры. С усилием поднимаем одну ногу, чтобы резинка растянулась, держим напряжение и медленно опускаем ногу. Упражнение следует повторить на другом боку.