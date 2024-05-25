Как придумать способы, чтобы закрыть седые корни самостоятельно, когда ваш стилист находится в отпуске

Скрытие седых корней: семь легких способов без похода к стилисту

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если седые корни внезапно появились, а ваш стилист ушел на отдых, не беспокойтесь. Существуют простые способы скрыть седину без окрашивания.

Фото: openverse.org by blmurch is licensed under CC BY-SA 2.0.

Маскирующий спрей: этот спрей-маскировщик без аммиака окрашивает лишь верхний слой волос и легко смывается шампунем.

Тени для корней: маскирующая пудра или обычные тени для волос могут помочь. Наносите их кистью на зоны с сединой после использования мусса или спрея для фиксации.

Тушь для волос: этот продукт также может использоваться для замаскировки корней. Он хорошо держится и легко наносится.

Пробор: этот трюк, использованный Сарой Джессикой Паркер, может сделать вашу прическу оригинальной и скрыть седину. Выполните пробор на противоположной стороне обычной, чтобы создать визуальный объем.

Начес у корней: прикорневой начес сглаживает переход от корней к волосам, делая седые волосы менее заметными. Используйте круглую расческу или щипцы-гофре для добавления объема.

Пучок: соберите волосы в пучок, добавьте стильный ободок или аксессуар, чтобы отвлечь внимание от седых корней.