Почему заправочный пистолет может остановиться в начале заправки

Почему нельзя продолжать заправку после щелчка пистолета

1:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Заправочные пистолеты на автозаправочных станциях (АЗС) разработаны таким образом, чтобы автоматически прекращать подачу топлива, как только бак автомобиля достигает максимального уровня. Это помогает предотвратить перелив топлива и снизить риск загрязнения окружающей среды. Однако, иногда пистолет может срабатывать преждевременно, и автомобилистам приходится перезапускать процесс заправки. Почему это происходит? Ответ на этот вопрос дает эксперт портала njcar. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Принцип работы заправочного пистолета основывается на механическом устройстве, которое не использует электронные датчики. В пистолете предусмотрен специальный вентиляционный канал, который позволяет контролировать процесс заправки. Как только поток воздуха прекращается, система автоматически прекращает подачу топлива.

Это сделано для повышения безопасности, поскольку механические элементы менее подвержены риску случайного возгорания.

Тем не менее, бывают случаи, когда заправочный пистолет прекращает работу не только при полном баке, но и в начале заправки. Это может быть связано с неисправностью оборудования на АЗС, неправильным установлением пистолета в горловину бака, засорением топливного патрубка или горловины, а также с нарушением в системе вентиляции топливного бака. В таких случаях может потребоваться вмешательство специалиста.

Если пистолет сработал после заполнения бака, не следует продолжать заправку. Перелив топлива может привести к потенциальной опасности для автомобиля. Как только пистолет щелкает, сигнализируя о заполнении бака, нужно прекратить заправку.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств. == Литература == Дэниел Ергин. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть = The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — 944 с. — ISBN 978-5-9614-1252-9.

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Обычно под этим термином понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти.