Мочалка может быть опаснее, чем вы думали — особенно синтетическая

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что может быть проще: зашёл в душ, взял мочалку — и вперёд. Но именно в этом простом ритуале чаще всего скрываются ошибки, которые незаметно, но стабильно портят даже самую здоровую кожу. Краснота, сухость, воспаления — и всё это из-за одного аксессуара, к которому мы привыкли относиться слишком легкомысленно.

Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в душе

Натуральная — не значит модная, а значит безопасная

Мочалки из бамбука, органического хлопка или люфы — это не маркетинг, а реальный способ избежать микроповреждений. Мягкие натуральные волокна бережно очищают, не нарушая защитный барьер кожи.

А вот синтетика часто действует как наждачка: вы не чувствуете, как повреждаются верхние слои кожи, но микротрещины уже открывают путь бактериям.

Краснота после душа — тревожный сигнал

Многие уверены: чем сильнее трешь, тем чище кожа. На деле всё наоборот.

Сильное трение = стресс для кожи. Достаточно лёгких круговых движений — если после душа вы замечаете покраснение, это значит, что давление нужно снизить.

Главное не забыть: мочалка — не вечно чистая

Мокрая, тёплая и редко стираемая мочалка — идеальная среда для размножения бактерий. А значит, каждое её использование превращается в контакт с микрофлорой, которая провоцирует воспаления и раздражения.

Что делать:

Стирайте мочалку после каждого использования при высокой температуре;

Меняйте её каждые 2-3 месяца, даже если она выглядит "нормально" — волокна со временем теряют мягкость и травмируют кожу.

Мочалка — союзник, а не враг

Правильный аксессуар для душа — это такая же часть ухода, как крем или сыворотка. Один неверный выбор или пренебрежение уходом за ней — и кожа тут же даст знать.

Берегите её - и она ответит гладкостью, без шелушений и воспалений.

Уточнения

Мочалка — волокнистое изделие для мытья тела или посуды.



