Мочалка может быть опаснее, чем вы думали — особенно синтетическая

Кажется, что может быть проще: зашёл в душ, взял мочалку — и вперёд. Но именно в этом простом ритуале чаще всего скрываются ошибки, которые незаметно, но стабильно портят даже самую здоровую кожу. Краснота, сухость, воспаления — и всё это из-за одного аксессуара, к которому мы привыкли относиться слишком легкомысленно.
Мочалки из бамбука, органического хлопка или люфы — это не маркетинг, а реальный способ избежать микроповреждений. Мягкие натуральные волокна бережно очищают, не нарушая защитный барьер кожи.
А вот синтетика часто действует как наждачка: вы не чувствуете, как повреждаются верхние слои кожи, но микротрещины уже открывают путь бактериям.
Многие уверены: чем сильнее трешь, тем чище кожа. На деле всё наоборот.
Сильное трение = стресс для кожи. Достаточно лёгких круговых движений — если после душа вы замечаете покраснение, это значит, что давление нужно снизить.
Мокрая, тёплая и редко стираемая мочалка — идеальная среда для размножения бактерий. А значит, каждое её использование превращается в контакт с микрофлорой, которая провоцирует воспаления и раздражения.
Что делать:
Стирайте мочалку после каждого использования при высокой температуре;
Меняйте её каждые 2-3 месяца, даже если она выглядит "нормально" — волокна со временем теряют мягкость и травмируют кожу.
Правильный аксессуар для душа — это такая же часть ухода, как крем или сыворотка. Один неверный выбор или пренебрежение уходом за ней — и кожа тут же даст знать.
Берегите её - и она ответит гладкостью, без шелушений и воспалений.
Мочалка — волокнистое изделие для мытья тела или посуды.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.