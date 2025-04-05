Земля прячет под собой целый океан: его объём в три раза больше всех морей

Учёные сделали открытие, которое буквально переворачивает представление о планете. На глубине около 500 километров под поверхностью найден гигантский резервуар воды — в минерале под названием рингвудит. Он может содержать объём воды, сопоставимый со всеми океанами вместе взятыми.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Морское дно

Этот "океан" не плескается волнами — он заключён в кристаллическую структуру горных пород. Но именно там, в переходной зоне между верхней и нижней мантией, находится гигантское водохранилище, влияющее на тектонику плит, вулканизм и, возможно, климат всей планеты.

Как удалось это обнаружить

Подтвердить существование воды удалось благодаря анализу сейсмических волн. В некоторых зонах они вели себя так, будто проходят через "мокрые" участки. Лабораторные эксперименты показали: рингвудит способен удерживать до 1,5% воды по весу — и это меняет всё.

"Это может объяснить, откуда берётся вода на поверхности Земли — возможно, она всегда была здесь, а не принесена кометами", — комментирует геофизик Стивен Якобсен.

Что это меняет

Открытие не только даёт новый взгляд на строение Земли, но и ставит под сомнение старые теории о происхождении воды. Возможно, то, что мы пьём, уже миллионы лет циркулирует между глубинами и поверхностью, и наш "голубой шарик" никогда не был сухим.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

