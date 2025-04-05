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Как быстро убрать пятна с дивана: простые средства, которые есть у каждой хозяйки

1:47
Недвижимость

Мягкая мебель действительно делает дом уютнее, но она как магнит притягивает грязь, пыль, шерсть и пятна от еды. И если не чистить её регулярно, она становится настоящим рассадником бактерий и клещей. К счастью, привести диван в порядок можно быстро и без особых усилий — главное знать, с чего начать.

Химчистка мебели
Фото: https://www.freepik.com
Химчистка мебели

Сначала пылесосьте всё: сиденья, подушки, спинку, подлокотники, щели между ними. Если есть шерсть домашних животных, обычного пылесоса может быть мало. Тут в ход идут липкие ролики, скотч, обмотанный вокруг ладони (клейкой стороной наружу), или даже специальная перчатка для вычёсывания животных из зоомагазина — она собирает волоски, как магнит.

Дальше — локальная чистка пятен. Простой и безопасный способ: пищевая сода + немного воды до состояния кашицы. Наносите на пятно, немного ждёте, потом аккуратно протираете влажной тряпкой. Если соды нет под рукой, используйте обычный крем для бритья — он тоже неплохо справляется с загрязнениями. 

Что касается пылевых клещей, которые прячутся глубоко в волокнах ткани, тут обычная уборка не справится. Но на помощь приходит пар. Горячий пар отлично убивает клещей и дезинфицирует мебель. У кого есть отпариватель — отлично, проходите им по всей поверхности. Если его нет — используйте паровой утюг. 

После такой обработки дышать в комнате станет легче, а мебель не только будет выглядеть свежее, но и станет действительно чище на микроскопическом уровне. И да, не забывайте проветривать комнату после чистки — особенно если используете пар.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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