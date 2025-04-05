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Этот десерт разрешён в пост — а вкус точно понравится всем

2:15
Еда

Когда душа требует сладкого, а пост не позволяет классических десертов, на помощь приходит смелость и фантазия. Шеф-повар и ресторатор Александр Растунин признался, что его версия тирамису — это "нарушение канонов", но результат того стоит.

Тирамису
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тирамису

"Да простят меня итальянцы всего мира и визовая служба МИД Италии", — шутит шеф-повар в интервью.

А вот тем, кто держит пост и не готов отказываться от десертов — лучшее время записывать рецепт.

Ингредиенты для основы:

  • 400 мл миндального молока

  • 50 г сахара

  • 45 г подсолнечного рафинированного масла

  • 15 г разрыхлителя

  • 20 г сахарной пудры

Ингредиенты для крема:

  • 600 мл миндального молока

  • 5 г ванильного сахара

  • 25 г кукурузного крахмала

  • 15 г подсолнечного масла

  • 300 г кокосовой сгущёнки

Пропитка и финальный штрих:

  • 200 мл чёрного кофе

  • Какао-порошок для украшения

Как готовить:

  1. Сначала основа. Смешайте все ингредиенты для теста, кроме сахарной пудры. Масса должна быть жидкой, но без комков. Вылейте её на противень с пергаментом, присыпьте сахарной пудрой и запекайте 40-45 минут при 155°C. Остудите.

  2. Теперь крем. Нагрейте 500 мл молока с ванильным сахаром, оставшиеся 100 мл смешайте с крахмалом. Влейте крахмальную смесь в горячее молоко, дождитесь загустения и снимите с огня. Введите масло, остудите и соедините с кокосовой сгущёнкой.

  3. Сборка. Нарежьте корж на палочки (примерно 2x10 см), обмакните каждую в кофе и выложите в форму. Покройте слоем крема, повторяйте, пока не закончится место. Финальный штрих — щедро посыпать какао и отправить десерт на 6-24 часа в холодильник.

Результат — тот самый вкус, только без продуктов животного происхождения. Идеально для поста, веганов и тех, кто просто любит сладкое без угрызений совести.

Уточнения

Тирамису́ — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Как правило, десерт припудривают какао-порошком. Возможна вариация с добавлением грецкого ореха.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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