Этот десерт разрешён в пост — а вкус точно понравится всем

Когда душа требует сладкого, а пост не позволяет классических десертов, на помощь приходит смелость и фантазия. Шеф-повар и ресторатор Александр Растунин признался, что его версия тирамису — это "нарушение канонов", но результат того стоит.
"Да простят меня итальянцы всего мира и визовая служба МИД Италии", — шутит шеф-повар в интервью.
А вот тем, кто держит пост и не готов отказываться от десертов — лучшее время записывать рецепт.
400 мл миндального молока
50 г сахара
45 г подсолнечного рафинированного масла
15 г разрыхлителя
20 г сахарной пудры
600 мл миндального молока
5 г ванильного сахара
25 г кукурузного крахмала
15 г подсолнечного масла
300 г кокосовой сгущёнки
200 мл чёрного кофе
Какао-порошок для украшения
Сначала основа. Смешайте все ингредиенты для теста, кроме сахарной пудры. Масса должна быть жидкой, но без комков. Вылейте её на противень с пергаментом, присыпьте сахарной пудрой и запекайте 40-45 минут при 155°C. Остудите.
Теперь крем. Нагрейте 500 мл молока с ванильным сахаром, оставшиеся 100 мл смешайте с крахмалом. Влейте крахмальную смесь в горячее молоко, дождитесь загустения и снимите с огня. Введите масло, остудите и соедините с кокосовой сгущёнкой.
Сборка. Нарежьте корж на палочки (примерно 2x10 см), обмакните каждую в кофе и выложите в форму. Покройте слоем крема, повторяйте, пока не закончится место. Финальный штрих — щедро посыпать какао и отправить десерт на 6-24 часа в холодильник.
Результат — тот самый вкус, только без продуктов животного происхождения. Идеально для поста, веганов и тех, кто просто любит сладкое без угрызений совести.
Тирамису́ — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Как правило, десерт припудривают какао-порошком. Возможна вариация с добавлением грецкого ореха.
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