Этот десерт разрешён в пост — а вкус точно понравится всем

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда душа требует сладкого, а пост не позволяет классических десертов, на помощь приходит смелость и фантазия. Шеф-повар и ресторатор Александр Растунин признался, что его версия тирамису — это "нарушение канонов", но результат того стоит.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тирамису

"Да простят меня итальянцы всего мира и визовая служба МИД Италии", — шутит шеф-повар в интервью.

А вот тем, кто держит пост и не готов отказываться от десертов — лучшее время записывать рецепт.

Ингредиенты для основы:

400 мл миндального молока

50 г сахара

45 г подсолнечного рафинированного масла

15 г разрыхлителя

20 г сахарной пудры

Ингредиенты для крема:

600 мл миндального молока

5 г ванильного сахара

25 г кукурузного крахмала

15 г подсолнечного масла

300 г кокосовой сгущёнки

Пропитка и финальный штрих:

200 мл чёрного кофе

Какао-порошок для украшения

Как готовить:

Сначала основа. Смешайте все ингредиенты для теста, кроме сахарной пудры. Масса должна быть жидкой, но без комков. Вылейте её на противень с пергаментом, присыпьте сахарной пудрой и запекайте 40-45 минут при 155°C. Остудите. Теперь крем. Нагрейте 500 мл молока с ванильным сахаром, оставшиеся 100 мл смешайте с крахмалом. Влейте крахмальную смесь в горячее молоко, дождитесь загустения и снимите с огня. Введите масло, остудите и соедините с кокосовой сгущёнкой. Сборка. Нарежьте корж на палочки (примерно 2x10 см), обмакните каждую в кофе и выложите в форму. Покройте слоем крема, повторяйте, пока не закончится место. Финальный штрих — щедро посыпать какао и отправить десерт на 6-24 часа в холодильник.

Результат — тот самый вкус, только без продуктов животного происхождения. Идеально для поста, веганов и тех, кто просто любит сладкое без угрызений совести.

Уточнения

Тирамису́ — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Как правило, десерт припудривают какао-порошком. Возможна вариация с добавлением грецкого ореха.



