Чай после обеда? Вот почему это портит весь эффект от еды

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Традиция допивать обед чашечкой чая кажется безобидной, а многим — даже полезной. Но за этой привычкой скрывается эффект, который способен свести на нет весь смысл вашего здорового питания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain черный чай

Если вы страдаете от анемии, чувствуете тяжесть после еды или никак не можете избавиться от постоянного чувства голода — возможно, дело именно в чае.

Главный виновник — дубильные вещества

Чай содержит танины (дубильные вещества), которые придают напитку характерную терпкость. Именно они вступают в реакцию с важнейшими минералами из пищи:

железом (особенно из мяса и бобовых);

цинком;

кальцием.

Результат — эти вещества образуют нерастворимые соединения и выводятся из организма, не усвоившись.

Особенно опасно для:

людей с анемией;

тех, кто придерживается вегетарианского или веганского рациона;

женщин, испытывающих дефицит железа.

Вторая проблема — расщепление белка

Танины также мешают работе ферментов, которые участвуют в переваривании белков. Это:

замедляет пищеварение;

провоцирует тяжесть и вздутие;

может привести к запорам и дисбактериозу при регулярном повторении.

Парадокс: чай усиливает аппетит

Через 1,5-2 часа после обеда с чаем вы можете почувствовать сильный голод, даже если ели достаточно. Это не обман — организм действительно не получил нужные вещества, а мозг требует повторить трапезу. Отсюда — переедание и лишние килограммы, которые часто списывают на метаболизм или "вредную еду".

Что делать

Выдерживайте паузу 40-60 минут после еды перед чаепитием — за это время пища частично переварится, а микроэлементы успеют усвоиться.

Если очень хочется — выбирайте травяной или белый чай. В них меньше танинов, и вреда будет куда меньше.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

