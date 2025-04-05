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Чай после обеда? Вот почему это портит весь эффект от еды

2:02
Здоровье

Традиция допивать обед чашечкой чая кажется безобидной, а многим — даже полезной. Но за этой привычкой скрывается эффект, который способен свести на нет весь смысл вашего здорового питания.

черный чай
Фото: freepik.com is licensed under public domain
черный чай

Если вы страдаете от анемии, чувствуете тяжесть после еды или никак не можете избавиться от постоянного чувства голода — возможно, дело именно в чае.

Главный виновник — дубильные вещества

Чай содержит танины (дубильные вещества), которые придают напитку характерную терпкость. Именно они вступают в реакцию с важнейшими минералами из пищи:

  • железом (особенно из мяса и бобовых);

  • цинком;

  • кальцием.

Результат — эти вещества образуют нерастворимые соединения и выводятся из организма, не усвоившись.

Особенно опасно для:

  • людей с анемией;

  • тех, кто придерживается вегетарианского или веганского рациона;

  • женщин, испытывающих дефицит железа.

Вторая проблема — расщепление белка

Танины также мешают работе ферментов, которые участвуют в переваривании белков. Это:

  • замедляет пищеварение;

  • провоцирует тяжесть и вздутие;

  • может привести к запорам и дисбактериозу при регулярном повторении.

Парадокс: чай усиливает аппетит

Через 1,5-2 часа после обеда с чаем вы можете почувствовать сильный голод, даже если ели достаточно. Это не обман — организм действительно не получил нужные вещества, а мозг требует повторить трапезу. Отсюда — переедание и лишние килограммы, которые часто списывают на метаболизм или "вредную еду".

Что делать

  • Выдерживайте паузу 40-60 минут после еды перед чаепитием — за это время пища частично переварится, а микроэлементы успеют усвоиться.

  • Если очень хочется — выбирайте травяной или белый чай. В них меньше танинов, и вреда будет куда меньше.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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