Чай после обеда? Вот почему это портит весь эффект от еды

Традиция допивать обед чашечкой чая кажется безобидной, а многим — даже полезной. Но за этой привычкой скрывается эффект, который способен свести на нет весь смысл вашего здорового питания.
Если вы страдаете от анемии, чувствуете тяжесть после еды или никак не можете избавиться от постоянного чувства голода — возможно, дело именно в чае.
Чай содержит танины (дубильные вещества), которые придают напитку характерную терпкость. Именно они вступают в реакцию с важнейшими минералами из пищи:
железом (особенно из мяса и бобовых);
цинком;
кальцием.
Результат — эти вещества образуют нерастворимые соединения и выводятся из организма, не усвоившись.
людей с анемией;
тех, кто придерживается вегетарианского или веганского рациона;
женщин, испытывающих дефицит железа.
Танины также мешают работе ферментов, которые участвуют в переваривании белков. Это:
замедляет пищеварение;
провоцирует тяжесть и вздутие;
может привести к запорам и дисбактериозу при регулярном повторении.
Через 1,5-2 часа после обеда с чаем вы можете почувствовать сильный голод, даже если ели достаточно. Это не обман — организм действительно не получил нужные вещества, а мозг требует повторить трапезу. Отсюда — переедание и лишние килограммы, которые часто списывают на метаболизм или "вредную еду".
Выдерживайте паузу 40-60 минут после еды перед чаепитием — за это время пища частично переварится, а микроэлементы успеют усвоиться.
Если очень хочется — выбирайте травяной или белый чай. В них меньше танинов, и вреда будет куда меньше.
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.