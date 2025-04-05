Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трещины на смородине: почему это происходит и как предотвратить беду?
Цедра лимона против накипи: вот как легко чистить чайник без уксуса
Мелкая влага — большие проблемы: как запотевание уничтожает свет и безопасность
Эти весенние наряды для офиса вас точно согреют и будут выглядеть элегантно
Цены на рыбу в Южно-Сахалинске удивляют! Треска всего за 127 рублей и навага по 60
Уши на макушке или по колено: как человек и стресс повлияли на внешний вид собаки
Семейные приключения вдали от туристов: откройте для себя Гизоначчу на Корсике
Литографическая установка из Зеленограда: Россия вошла в элитный клуб производителей
Как копчёное мясо меняет вкус вашего ужина: удивительный рецепт ароматного гуляша

Новое бизнес-пространство открылось в Тюмени: что город предлагает молодым предпринимателям

2:34
Экономика

В Тюменском Технопарке открылось новое современное пространство для встреч, обучения и старта бизнес-проектов. Оно стало частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», цель которого — перезапуск экономической модели страны за счёт развития технологий, молодежных инициатив и предпринимательства.

Программист с ноутбуком
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Программист с ноутбуком

Площадка объединяет образовательную, технологическую и бизнес-среду. Организаторы ставят перед собой амбициозную задачу: сделать новое пространство центром притяжения для молодых активистов, студентов, стартаперов и всех, кто хочет расти и развивать свои идеи в регионе. Здесь будут проходить мастер-классы, деловые мероприятия, семинары, лекции и тренинги. Работать с участниками будет региональный центр «Мой бизнес».

Пространство оборудовано современными цифровыми решениями: здесь установлены видеопанели с высоким разрешением и мультимедийное оборудование, позволяющее проводить как локальные мероприятия, так и крупные трансляции. Всё это делает площадку гибкой и подходящей для разных форматов — от образовательных форумов до презентаций стартапов и питчей для инвесторов.

На открытии площадки для будущих инженеров провели настоящее испытание. Научный центр компании «Роснефть» организовал для школьников профильных технических классов соревнования по строительству горизонтальных скважин. Звучит серьёзно — и это именно так: участники работали в командах, проектировали конструкции и получали реальный опыт работы с задачами из сферы нефтегазовой промышленности.

Национальный проект, в рамках которого открылась новая площадка, стартовал по решению Президента России Владимира Путина с 2025 года. Он нацелен на развитие реального сектора экономики, укрепление финансовой устойчивости, снижение негативного воздействия на природу и рост производительности труда. Отдельное внимание уделяется молодым предпринимателям и индустриальной молодежи.

Среди приоритетов нацпроекта — формирование новых форм занятости, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие высоких технологий и возвращение интереса к инженерным и техническим специальностям. Всё это, как надеются организаторы, позволит создать в стране сильную экономику завтрашнего дня.

Уточнения

Национальные проекты (сокр Нацпроекты 2019—2024) — национальные проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году и разработанные по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении
Экономика и бизнес
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении Аудио 
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Красота и стиль
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Последние материалы
Трещины на смородине: почему это происходит и как предотвратить беду?
Цедра лимона против накипи: вот как легко чистить чайник без уксуса
Мелкая влага — большие проблемы: как запотевание уничтожает свет и безопасность
Эти весенние наряды для офиса вас точно согреют и будут выглядеть элегантно
Цены на рыбу в Южно-Сахалинске удивляют! Треска всего за 127 рублей и навага по 60
Уши на макушке или по колено: как человек и стресс повлияли на внешний вид собаки
Семейные приключения вдали от туристов: откройте для себя Гизоначчу на Корсике
Литографическая установка из Зеленограда: Россия вошла в элитный клуб производителей
Как копчёное мясо меняет вкус вашего ужина: удивительный рецепт ароматного гуляша
Валерия показала, как мотивирует Пригожина на занятия спортом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.