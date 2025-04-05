Новое бизнес-пространство открылось в Тюмени: что город предлагает молодым предпринимателям

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Тюменском Технопарке открылось новое современное пространство для встреч, обучения и старта бизнес-проектов. Оно стало частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», цель которого — перезапуск экономической модели страны за счёт развития технологий, молодежных инициатив и предпринимательства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Программист с ноутбуком

Площадка объединяет образовательную, технологическую и бизнес-среду. Организаторы ставят перед собой амбициозную задачу: сделать новое пространство центром притяжения для молодых активистов, студентов, стартаперов и всех, кто хочет расти и развивать свои идеи в регионе. Здесь будут проходить мастер-классы, деловые мероприятия, семинары, лекции и тренинги. Работать с участниками будет региональный центр «Мой бизнес».

Пространство оборудовано современными цифровыми решениями: здесь установлены видеопанели с высоким разрешением и мультимедийное оборудование, позволяющее проводить как локальные мероприятия, так и крупные трансляции. Всё это делает площадку гибкой и подходящей для разных форматов — от образовательных форумов до презентаций стартапов и питчей для инвесторов.

На открытии площадки для будущих инженеров провели настоящее испытание. Научный центр компании «Роснефть» организовал для школьников профильных технических классов соревнования по строительству горизонтальных скважин. Звучит серьёзно — и это именно так: участники работали в командах, проектировали конструкции и получали реальный опыт работы с задачами из сферы нефтегазовой промышленности.

Национальный проект, в рамках которого открылась новая площадка, стартовал по решению Президента России Владимира Путина с 2025 года. Он нацелен на развитие реального сектора экономики, укрепление финансовой устойчивости, снижение негативного воздействия на природу и рост производительности труда. Отдельное внимание уделяется молодым предпринимателям и индустриальной молодежи.

Среди приоритетов нацпроекта — формирование новых форм занятости, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие высоких технологий и возвращение интереса к инженерным и техническим специальностям. Всё это, как надеются организаторы, позволит создать в стране сильную экономику завтрашнего дня.

Уточнения

Национальные проекты (сокр Нацпроекты 2019—2024) — национальные проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году и разработанные по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».



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