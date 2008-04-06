Арестован газетчик за то, что слишком громко и навязчиво предлагал публике купить газету… — писала газета Русское слово 6 апреля 1906 года

2:54 Your browser does not support the audio element. Общество

"Новости дня", 6 апреля (24 марта) 1902 года. Новый вид рекламы.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 6 апреля

"Некоторые московские композиторы получили в последнее время от нескольких крупных винных и коньячных столичных фирм оригинальные музыкальные заказы: написать мелодичную и красивую музыку на присланные серии куплетов, восхваляющие разные сорта вин, коньяка и шампанского. Гонорар предложен очень крупный, при чем заказчики хлопочут только об одном, чтобы музыка была возможно по оригинальней, пикантней и чтобы вместе с тем она легко запечатлевалась в памяти. Музыкальные куплеты предполагается затем отдавать для исполнения, также за особый гонорар, различным клоунам, певцам и "шансонеткам" кафешантанных и открытых сцен…"

"Русское слово", 6 апреля (23 марта) 1906 года. Телефон.

"От наших корреспондентов. Петербург, 23-го марта. Вчера вечером на Невском проспекте, у Аничкова моста, был арестован газетчик "Русского Государства", за то, что слишком громко и навязчиво предлагал публике купить газету ".

"Русское слово", 6 апреля (24 марта) 1908 года. Суд.

"Вчера поздно вечером военно-окружной суд вынес приговор по делу о крестьянах Глебове и Разоренове, обвинявшихся в том, что в ноябре прошлого года среди бела дня напали в городе Коломне на жену чиновника г-жу Бельскую, закрыли ей глаза и, сорвав с нее шапку и муфту, в которой находилось 25 руб., скрылись. Суд приговорил Глебова к смертной казни через повешение, и постановил ходатайствовать о смягчении его участи. Разоренов признан виновным лишь в недонесении и приговорен к аресту на три месяца ".

"Литературная газета", №42 (4938), 6 апреля 1965 года. От имени и по поручению.

"Нетрудно доказать, что такие торжества выражают самые благородные духовные потребности советских людей. Почти ежедневно газеты сообщают: родился человек, и колхозники устроили октябрины; достигли совершеннолетия дети заводских рабочих, им торжественно, с мудрым напутствием вручили паспорта ветераны революции, герои труда; женятся молодые люди, и во дворце культуры веселая комсомольская свадьба. Повсеместно идут самые разнообразные общественные праздники в честь личного счастья советского человека…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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