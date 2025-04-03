VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Роскомнадзор обязал интернет-провайдеров и мобильных операторов передавать данные об устройствах пользователей и их местоположении при подключении к сети, даже если используется VPN.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупки в интернете

Приказ был принят 28 февраля 2025 года и зарегистрирован в Минюсте 31 марта.

Согласно этому документу, операторы связи должны предоставлять Роскомнадзору информацию, идентифицирующую пользовательские устройства (смартфоны, ноутбуки, модемы, роутеры) и место подключения к интернету на территории России. В Роскомнадзоре отметили, что это необходимо для эффективного выявления и блокировки доступа к противоправным интернет-ресурсам.

Уточнения

VPN (англ. virtual private network — «виртуальная частная сеть») — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети.



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