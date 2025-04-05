Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трещины на смородине: почему это происходит и как предотвратить беду?
Цедра лимона против накипи: вот как легко чистить чайник без уксуса
Мелкая влага — большие проблемы: как запотевание уничтожает свет и безопасность
Эти весенние наряды для офиса вас точно согреют и будут выглядеть элегантно
Цены на рыбу в Южно-Сахалинске удивляют! Треска всего за 127 рублей и навага по 60
Уши на макушке или по колено: как человек и стресс повлияли на внешний вид собаки
Семейные приключения вдали от туристов: откройте для себя Гизоначчу на Корсике
Литографическая установка из Зеленограда: Россия вошла в элитный клуб производителей
Как копчёное мясо меняет вкус вашего ужина: удивительный рецепт ароматного гуляша

Уникальный аккумулятор из углерода-14! О подзарядке можно забыть

2:16
Наука

Команда ученых из Университета Бристоля совместно с Британским центром атомной энергии (UKAEA) разработала уникальный аккумулятор на основе радиоактивного изотопа углерода-14.

Несколько литий-железо-фосфатных элементов
Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Несколько литий-железо-фосфатных элементов

Это инновационное устройство обещает стать настоящим прорывом в энергетике, особенно для долгосрочного питания медицинского оборудования, космических миссий и других сфер, где необходима автономная и долговечная энергия.

Новинка представляет собой революционную технологию хранения энергии. Она способна вырабатывать электричество непрерывно в течение многих лет — без подзарядки. Согласно Университету Бристоля, батарея использует энергию, образующуюся при распаде радиоактивного углерода-14, того самого, что применяется в радиоуглеродном датировании археологических находок. Только здесь он превращается в надежный источник питания.

Благодаря долговечности изотопа, теоретический срок службы батареи может достигать до 5700 лет, что делает её идеальной для устройств, где заменить аккумулятор проблематично или вовсе невозможно.

По принципу действия алмазная батарея напоминает солнечные панели: только вместо преобразования света, она превращает в энергию электроны, возникающие при распаде углерода-14. Этот процесс — естественный и постоянный, что гарантирует бесперебойную подачу тока.

Радиоактивный материал заключен в синтетическую алмазную оболочку — один из самых прочных и надежных материалов в мире. Он полностью изолирует излучение, делая батарею абсолютно безопасной для человека и окружающей среды. Более того, сам алмаз не только защищает, но и повышает эффективность преобразования энергии.

Одно из ключевых достоинств этой технологии — экологичность. Углерод-14 добывается из отработанных графитовых блоков, оставшихся после работы ядерных реакторов. Таким образом, батарея не только создает энергию, но и перерабатывает радиоактивные отходы, снижая загрязнение и минимизируя вред природе, передает xataka.

Уточнения

Углеро́д-14 — радиоактивный нуклид химического элемента углерода с атомным номером 6 и массовым числом 14. Углерод-14 является одним из природных радиоактивных изотопов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Четыре типа людей, рядом с которыми кошки не расслабляются
Домашние животные
Четыре типа людей, рядом с которыми кошки не расслабляются Аудио 
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали
Красота и стиль
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали Аудио 
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Недвижимость
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Последние материалы
Трещины на смородине: почему это происходит и как предотвратить беду?
Цедра лимона против накипи: вот как легко чистить чайник без уксуса
Мелкая влага — большие проблемы: как запотевание уничтожает свет и безопасность
Эти весенние наряды для офиса вас точно согреют и будут выглядеть элегантно
Цены на рыбу в Южно-Сахалинске удивляют! Треска всего за 127 рублей и навага по 60
Уши на макушке или по колено: как человек и стресс повлияли на внешний вид собаки
Семейные приключения вдали от туристов: откройте для себя Гизоначчу на Корсике
Литографическая установка из Зеленограда: Россия вошла в элитный клуб производителей
Как копчёное мясо меняет вкус вашего ужина: удивительный рецепт ароматного гуляша
Валерия показала, как мотивирует Пригожина на занятия спортом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.