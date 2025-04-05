Уникальный аккумулятор из углерода-14! О подзарядке можно забыть

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда ученых из Университета Бристоля совместно с Британским центром атомной энергии (UKAEA) разработала уникальный аккумулятор на основе радиоактивного изотопа углерода-14.

Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Несколько литий-железо-фосфатных элементов

Это инновационное устройство обещает стать настоящим прорывом в энергетике, особенно для долгосрочного питания медицинского оборудования, космических миссий и других сфер, где необходима автономная и долговечная энергия.

Новинка представляет собой революционную технологию хранения энергии. Она способна вырабатывать электричество непрерывно в течение многих лет — без подзарядки. Согласно Университету Бристоля, батарея использует энергию, образующуюся при распаде радиоактивного углерода-14, того самого, что применяется в радиоуглеродном датировании археологических находок. Только здесь он превращается в надежный источник питания.

Благодаря долговечности изотопа, теоретический срок службы батареи может достигать до 5700 лет, что делает её идеальной для устройств, где заменить аккумулятор проблематично или вовсе невозможно.

По принципу действия алмазная батарея напоминает солнечные панели: только вместо преобразования света, она превращает в энергию электроны, возникающие при распаде углерода-14. Этот процесс — естественный и постоянный, что гарантирует бесперебойную подачу тока.

Радиоактивный материал заключен в синтетическую алмазную оболочку — один из самых прочных и надежных материалов в мире. Он полностью изолирует излучение, делая батарею абсолютно безопасной для человека и окружающей среды. Более того, сам алмаз не только защищает, но и повышает эффективность преобразования энергии.

Одно из ключевых достоинств этой технологии — экологичность. Углерод-14 добывается из отработанных графитовых блоков, оставшихся после работы ядерных реакторов. Таким образом, батарея не только создает энергию, но и перерабатывает радиоактивные отходы, снижая загрязнение и минимизируя вред природе, передает xataka.

Уточнения

Углеро́д-14 — радиоактивный нуклид химического элемента углерода с атомным номером 6 и массовым числом 14. Углерод-14 является одним из природных радиоактивных изотопов.

