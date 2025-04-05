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4 причудливых кемпинга, где природа создала идеальные условия для отдыха

2:08
Туризм

Кемпинг все также остается популярным местом отдыха, эксперты туриндустрии поделились наиболее интересными вариантами.

Кемпинг
Фото: Пресс-служба курорта
Кемпинг

Veganeset Camping (от £18 за ночь за палатку) — уединенный кемпинг с невероятными видами на фьорды, расположенный недалеко от деревни Балестранд. Несмотря на удаленность, добраться туда несложно. Пейзажи завораживают: даже в полночь летом небо остается светлым. Условия простые, но санитарные удобства — на высоте. Данный кемпинг можно назвать не только самым красивым, но и одним из самых бюджетных, что есть в Норвегии.

На берегу реки Соча, в самом сердце словенской дикой природы, находится кемпинг Jelinc, окружённый красотами национального парка Триглав. Здесь можно наслаждаться видом на заснеженные вершины, сосновые леса и ледниковые озера. Вода в реке сияет насыщенным бирюзовым оттенком. Удобства простые, но ощущение полного слияния с природой — бесценно. А вечера с традиционным супом и песнями по субботам под открытым звёздным небом запомнятся надолго.

В кемпинге Damba в Грузии палатки располагаются среди вишневых деревьев, у реки открывался вид на зеленые поля и снежные вершины Кавказа. На закате здесь жарят ароматные мцвади (шашлык). Река, горы, вкуснейшая еда и возможность на следующий день подняться к древнему монастырю — из-за этого стоит посетить это место.

Разбейте палатку поздно вечером среди сосен горы Парнас в Греции, вблизи легендарного святилища Аполлона. Хозяева Camping Delphi, семья Канатас, угостят вином и мягким козьим сыром, политым оливковым маслом собственного производства. Утром отправляйтесь по горной тропе к древним храмам, пока туристы ещё не заполнили окрестности. А вернувшись, расслабьтесь у бассейна с видом на залив, раскинувшийся на сотни метров, передает The Guardian.

Уточнения

Ке́мпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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