Черная полоска на зеркале, которая спасает от ДТП — но водители даже не знают, зачем она

На многих современных автомобилях можно заметить тонкие чёрные вертикальные полосы на боковых зеркалах заднего вида. Большинство водителей даже не задумываются, зачем они нужны. Однако у этого, казалось бы, незаметного элемента есть вполне практическое назначение.
Начать стоит с того, что внешние зеркала бывают трёх типов: плоские, сферические и асферические. Плоские - уже практически ушли в прошлое, хотя на старых авто их ещё можно встретить. Их главный плюс - точность отображения. Минус - слишком узкий угол обзора, из-за чего остаются так называемые "мёртвые зоны".
Сферические зеркала стали следующим этапом развития — они изогнуты, благодаря чему охватывают больше пространства. Правда, в таких зеркалах сложно определить расстояние до объектов: всё кажется дальше, чем есть на самом деле.
Самыми функциональными считаются асферические зеркала. У них особая форма — плавный переход от более плоской внутренней части к изогнутой наружной. И именно эту границу обозначает тонкая чёрная вертикальная полоса. Она нужна не для красоты и не как дизайнерская "фишка", а чтобы водитель мог чётко понимать, где в зеркале меняется угол обзора и, следовательно, степень искажения отражения.
Такая разметка помогает лучше ориентироваться в пространстве, особенно на тесных парковках или при перестроениях. Благодаря этой конструкции водитель получает и точное изображение рядом с машиной, и широкий охват дальних участков дороги.
Именно поэтому асферические зеркала с чёрной полоской - сегодня выбор большинства автопроизводителей. Это не только удобно, но и повышает безопасность на дороге.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.