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Черная полоска на зеркале, которая спасает от ДТП — но водители даже не знают, зачем она

1:55
Авто

На многих современных автомобилях можно заметить тонкие чёрные вертикальные полосы на боковых зеркалах заднего вида. Большинство водителей даже не задумываются, зачем они нужны. Однако у этого, казалось бы, незаметного элемента есть вполне практическое назначение.

Зеркало заднего вида
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеркало заднего вида

Начать стоит с того, что внешние зеркала бывают трёх типов: плоские, сферические и асферические. Плоские - уже практически ушли в прошлое, хотя на старых авто их ещё можно встретить. Их главный плюс - точность отображения. Минус - слишком узкий угол обзора, из-за чего остаются так называемые "мёртвые зоны".

Сферические зеркала стали следующим этапом развития — они изогнуты, благодаря чему охватывают больше пространства. Правда, в таких зеркалах сложно определить расстояние до объектов: всё кажется дальше, чем есть на самом деле.

Самыми функциональными считаются асферические зеркала. У них особая форма — плавный переход от более плоской внутренней части к изогнутой наружной. И именно эту границу обозначает тонкая чёрная вертикальная полоса. Она нужна не для красоты и не как дизайнерская "фишка", а чтобы водитель мог чётко понимать, где в зеркале меняется угол обзора и, следовательно, степень искажения отражения.

Такая разметка помогает лучше ориентироваться в пространстве, особенно на тесных парковках или при перестроениях. Благодаря этой конструкции водитель получает и точное изображение рядом с машиной, и широкий охват дальних участков дороги.

Именно поэтому асферические зеркала с чёрной полоской - сегодня выбор большинства автопроизводителей. Это не только удобно, но и повышает безопасность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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