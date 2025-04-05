Черная полоска на зеркале, которая спасает от ДТП — но водители даже не знают, зачем она

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

На многих современных автомобилях можно заметить тонкие чёрные вертикальные полосы на боковых зеркалах заднего вида. Большинство водителей даже не задумываются, зачем они нужны. Однако у этого, казалось бы, незаметного элемента есть вполне практическое назначение.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зеркало заднего вида

Начать стоит с того, что внешние зеркала бывают трёх типов: плоские, сферические и асферические. Плоские - уже практически ушли в прошлое, хотя на старых авто их ещё можно встретить. Их главный плюс - точность отображения. Минус - слишком узкий угол обзора, из-за чего остаются так называемые "мёртвые зоны".

Сферические зеркала стали следующим этапом развития — они изогнуты, благодаря чему охватывают больше пространства. Правда, в таких зеркалах сложно определить расстояние до объектов: всё кажется дальше, чем есть на самом деле.

Самыми функциональными считаются асферические зеркала. У них особая форма — плавный переход от более плоской внутренней части к изогнутой наружной. И именно эту границу обозначает тонкая чёрная вертикальная полоса. Она нужна не для красоты и не как дизайнерская "фишка", а чтобы водитель мог чётко понимать, где в зеркале меняется угол обзора и, следовательно, степень искажения отражения.

Такая разметка помогает лучше ориентироваться в пространстве, особенно на тесных парковках или при перестроениях. Благодаря этой конструкции водитель получает и точное изображение рядом с машиной, и широкий охват дальних участков дороги.

Именно поэтому асферические зеркала с чёрной полоской - сегодня выбор большинства автопроизводителей. Это не только удобно, но и повышает безопасность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

