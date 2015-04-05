6 апреля: канун Благовещения и покорение Северного полюса

2:50 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

6 апреля

Международный день спорта на благо мира и развития

День работника следственных органов МВД РФ

Православный календарь

День памяти преподобного Захария, монаха (II век); преподобного Захария Постника Печерского. Захарий Постник питался только травами один раз в день. Его боялись бесы. Он часто видел видения — ангелов (умер в XIV веке); День памяти преподобного Иакова, исповедника (умер в IX веке).

Канун Благовещения.

Читайте также: Благовещение: каждый ребенок должен жить

Народная традиция

Похвалы Богородицы. "На похвал Богородицы и птичка похваляется первым яичком".

"На Захарии и Яковы коли ночь теплая — весна будет дружная". "Накануне Благовещения сей горох".

Коли ночь теплая, то весна будет дружная.

Вешали на ночь во дворе мокрое полотенце. Если высохнет — год будет урожайным, если наполовину высохнет — урожай будет средний, а если останется мокрым или замерзнет — лето будет мокрое и ранний иней в конце лета.

Именинники: Артем, Захар, Петр, Степан и Стефан.

События

6 апреля 1896 года в Афинах открылись первые после античных времен Олимпийские игры.

Читайте также: Пьер де Кубертен объявил войну войнам

6 апреля 1909 года американский полярный путешественник Роберт Эдвин Пири первым в мире достиг Северного полюса.

Читайте также: Драмы науки: у Кука украли открытие полюса?

Дни рождения

6 апреля 1840 года родился Василий Юнкер, русский исследователь Африки.

Читайте также: Африку открывал русский немец

6 апреля 1909 года родился Ян (Янкель) Петрович Черняк, сотрудник советской военной разведки, резидент ГРУ в странах Западной Европы и Канады в годы войны, Герой России (1995).

Читайте также: Лики войны: кто был настоящим Штирлицем

6 апреля 1945 года родился Боб Марли, ямайский музыкант, сделавший популярной музыку реггей. 6 апреля - паспортная дата. Празднуют же его день рождения 6 февраля.

Читайте также:

В какой вере скончался Боб Марли?

Боб Марли - певец свободы с Ямайки

Скорбные даты

6 апреля 885 года скончался Мефодий, старший брат Кирилла, создатель славянской азбуки.

Читайте также: Мельница мифов: старше кириллицы — глаголица?

6 апреля 1803 года умер Уильям Дуглас Гамильтон, британский посланник в Неаполе, муж Эммы.

Читайте также: Истории любви: адмирал и метресса

6 апреля 1918 года в возрасте 77 лет скончался Савва Мамонтов, известный русский предприниматель и меценат.

Читайте также: Мамонтовы: торговцы, меценаты и растратчики

6 апреля 2005 года ушел из жизни Ренье III, князь Монако. Муж Грейс Келли.

Читайте также: Королевские мезальянсы: принцы и пастушки