Международный день спорта на благо мира и развития
День работника следственных органов МВД РФ
День памяти преподобного Захария, монаха (II век); преподобного Захария Постника Печерского. Захарий Постник питался только травами один раз в день. Его боялись бесы. Он часто видел видения — ангелов (умер в XIV веке); День памяти преподобного Иакова, исповедника (умер в IX веке).
Канун Благовещения.
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Похвалы Богородицы. "На похвал Богородицы и птичка похваляется первым яичком".
"На Захарии и Яковы коли ночь теплая — весна будет дружная". "Накануне Благовещения сей горох".
Коли ночь теплая, то весна будет дружная.
Вешали на ночь во дворе мокрое полотенце. Если высохнет — год будет урожайным, если наполовину высохнет — урожай будет средний, а если останется мокрым или замерзнет — лето будет мокрое и ранний иней в конце лета.
Именинники: Артем, Захар, Петр, Степан и Стефан.
6 апреля 1896 года в Афинах открылись первые после античных времен Олимпийские игры.
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6 апреля 1909 года американский полярный путешественник Роберт Эдвин Пири первым в мире достиг Северного полюса.
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Дни рождения
6 апреля 1840 года родился Василий Юнкер, русский исследователь Африки.
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6 апреля 1909 года родился Ян (Янкель) Петрович Черняк, сотрудник советской военной разведки, резидент ГРУ в странах Западной Европы и Канады в годы войны, Герой России (1995).
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6 апреля 1945 года родился Боб Марли, ямайский музыкант, сделавший популярной музыку реггей. 6 апреля - паспортная дата. Празднуют же его день рождения 6 февраля.
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В какой вере скончался Боб Марли?
Боб Марли - певец свободы с Ямайки
6 апреля 885 года скончался Мефодий, старший брат Кирилла, создатель славянской азбуки.
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6 апреля 1803 года умер Уильям Дуглас Гамильтон, британский посланник в Неаполе, муж Эммы.
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6 апреля 1918 года в возрасте 77 лет скончался Савва Мамонтов, известный русский предприниматель и меценат.
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6 апреля 2005 года ушел из жизни Ренье III, князь Монако. Муж Грейс Келли.
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Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.