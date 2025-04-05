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Один тюнинг — два штрафа: как авто теряет регистрацию из-за модных мелочей

2:15
Авто

Модные наклейки, стильные антенны и дефлекторы на окнах — кажется, безобидно. Но именно такие мелочи всё чаще становятся причиной штрафов и даже снятия машины с учёта.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Сотрудники ГАИ усилили контроль за нештатными элементами. Поводом для проверки может стать любая мелочь, не указанная в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС). Причём неважно, идет ли речь о постановке на учёт или обычной остановке на дороге. Например, даже пластиковая накладка на боковое стекло может обернуться неприятностями — она нарушает требования к обзору.

Спойлер? Сначала — лаборатория

Любой нестандартный тюнинг подлежит сертификации. Например, спойлер можно установить только после прохождения проверки в аккредитованной лаборатории. Исключение — элементы, предусмотренные производителем или идущие в оригинальном тюнинг-пакете.

Наклейки — под прицелом

Наказание можно получить даже за стикер на лобовом стекле. Допустимая зона — верхняя полоса не выше 14 см. Всё, что выходит за рамки, считается нарушением. Аналогично — с наклейками на фары. Даже прозрачная защитная плёнка может стать поводом для штрафа, ведь она изменяет исходную конструкцию.

Свет — только штатный

Нестандартные лампы, особенно в противотуманках, часто нарушают цвет, направление или режим света. За это водителю грозит не просто штраф в 500 рублей, но и возможное лишение прав до года.

Даже фаркоп может подвезти

Кенгурятники, самодельные накладки, дополнительная защита — если нет сертификации, это минус в карму на техосмотре. И повод для аннулирования регистрации. Аналогичная история — с фаркопами: установка должна быть заводской и правильно оформленной.

Размер — имеет значение

Диски и шины должны строго соответствовать заводским характеристикам. Изменение типоразмеров — причина для штрафа и предписания. Нарушение не устранено в течение 10 дней? Машину снимут с учёта.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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