Успей купить со скидкой: Kia расщедрилась на бонусы для первых покупателей нового электрического внедорожника EV9

CarsDirect: Kia предлагает скидки для покупателей на новый внедорожник EV9

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Автопроизводитель Kia активно внедряет стратегии для повышения привлекательности своего нового внедорожника EV9, только что вышедшего на рынок.

Фото: Openverse by Alexander-93 is licensed under CC BY-SA 4.0

Они увеличили сумму наличных вознаграждений для ранних покупателей с 3750 до 5000 долларов, а также предоставляют скидки в размере 1000 долларов для постоянных клиентов, что может значительно снизить итоговую стоимость. Кроме того, автопроизводитель снизил процентные ставки по финансированию до 2,49% и уменьшил ежемесячные платежи по аренде, что делает EV9 более доступным для покупателей.

Однако, некоторые дилеры игнорируют просьбы Kia и завысили цены на EV9 до 7000 долларов, что может негативно сказаться на конечной цене для покупателей. Несмотря на отсутствие федеральных налоговых льгот, EV9 продолжает пользоваться популярностью, что подчеркивается высоким спросом и перспективами роста, сообщает CarsDirect.

Помимо этого, Kia ожидает успешного запуска новой трехрядной модели Hyundai, предположительно называемой Ioniq 9, которая будет представлена в июне на Международном автосалоне в Пусане, Южная Корея. Это предвещает рост интереса к электрическим автомобилям в этом сегменте и подтверждает перспективы развития данной линейки продукции.