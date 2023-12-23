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Автоэксперты рассказали о методах "продлить жизнь" системе кондиционирования в автомобиле

2:09
Авто

Водителям стоит помнить о важности кондиционера даже зимой и быть внимательными в период появления тополиного пуха. Эксперты в области автомобилей Дмитрий Славнов и Виктор Пак поделились методами, способствующими продлению жизни системы охлаждения.

Автоэксперты рассказали о методах "продлить жизнь" системе кондиционирования в автомобиле
Фото: openverse by thisgeekredes is licensed under CC BY 2.0

С наступлением долгожданного лета, с его жарой и планами на дальние поездки на автомобилях, сложно представить себе комфортное путешествие без исправно работающего кондиционера в машине.

Автоэксперты Дмитрий Славнов и Виктор Пак рекомендуют следовать простым правилам, чтобы избежать проблем с работой системы охлаждения.

Дмитрий Славнов отмечает, что одной из частых причин неисправности кондиционера — рассохшаяся мембрана. Чтобы этого избежать, он советует несколько раз зимой включать кондиционер.

"Каждый компонент автомобиля должен как-то функционировать, даже если вы не используете его. Зимой достаточно на несколько минут включить кондиционер, дать ему поработать, и летом он не подведет вас", — говорит специалист.

Специалист также отмечает возможные утечки фреона и рекомендует заправить систему специальным составом с цветным маркером для определения места утечки охлаждающего газа.

В свою очередь, Виктор Пак подчеркивает распространенную ошибку среди автолюбителей — забывать или не знать о наличии масла в системе охлаждения.

"Многие просто катаются, пока все работает, не обращая внимания на это. Однако в компрессоре кондиционера, подобно двигателю автомобиля, присутствует масло. В двигателе мы меняем его регулярно, а в системе кондиционирования — нет. Именно это может привести к выходу системы из строя", — отмечает эксперт.

Пак также подчеркивает важность контроля состояния радиатора, особенно в городах, где много тополей и, следовательно, пуха.

"Во время летнего периода полета пуха радиатор может забиться. Поэтому необходимо регулярно осматривать и очищать радиатор по мере необходимости", — заключает Пак.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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